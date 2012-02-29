Влада пропонує інвалідам співпрацю

Київ. 29 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевнив представників громадських об’єднань інвалідів на візках у готовності столичної влади до конструктивного діалогу та співпраці у сфері реалізації міської програми «Безбар’єрне середовище».

Як повідомляє прес-служба КМДА, за словами О.ПОПОВА міська влада зобов’язана створювати для людей з обмеженими фізичними можливостями зручні умови для пересування вулицями міста і користування громадським транспортом.

З цією метою цього року у Києві передбачено реалізувати низку проектів, спрямованих на створення відповідних умов для інвалідів-спинальників. Зокрема, планують знизити бордюри поблизу зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів, магазинів, аптек, театрів та музеїв, аби люди з особливими потребами могли безперешкодно дістатися соціальних та культурних об’єктів.

Також усі нові автобуси та тролейбуси, придбані за кредитні кошти ЄБРР, відповідають вимогам програми «Безбар’єрне середовище».

«По-перше, усі нові автобуси обладнані спеціальними пандусами. Крім того, водії, котрі працюватимуть на новому рухомому складі, пройшли спеціальні тренінги. Вони знають, як допомагати пасажирам з особливими потребами. Із появою нового транспорту столиця стала на крок ближчою до європейського рівня «безбар’єрного середовища», – наголосив О.ПОПОВ.