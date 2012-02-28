В центрі Києва стався витік газу
17:11, 28 лютого 2012Київ
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В житловому будинку
Київ. 28 лютого. УНІАН. Сьогодні у центрі Києва в житловому будинку стався витік газу.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України у м. Києві, у 5-поверховому житловому будинку (Хрещатик, 15/4-А) між 1-м і 2-м поверхами внаслідок пориву газопроводу стався витік газу в повітря.
Виклик про пожежу до оперативно-координаційного центру столичного ГУ МНС надійшов о 13.07. На місце події оперативно прибули рятувальники, які приборкали полум’я.
За попередніми даними, будівельники проводили роботи з розширення вікна у квартирі з вулиці і розрізали газову трубу. Поруч із трубою знаходився силовий кабель напругою 380В.
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