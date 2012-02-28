Підприємства хочуть зобов’язати проводити екоекспертизу

Київ. 28 лютого. УНІАН. У Київраді готують рішення про обов’язкову екологічну експертизу 552 суб’єктів господарювання, що працюють на території столиці.

Про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова фракції «Республіка Київ», голова Партії зелених України Денис МОСКАЛЬ, інформує прес-служба «Республіки Київ».

За словами Д.МОСКАЛЯ, постійна комісія Київради з питань екологічної політики схвалила проект рішення, згідно з яким суб’єкти підприємницької діяльності, які є потенційно небезпечними та визначені об’єктами підвищеної небезпеки Києва, мають провести державну екологічну експертизу своєї діяльності.

Депутат зазначив, що, згідно з рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, до переліку підприємств, які мають провести екологічну експертизу, потрапили 552 об’єкти.

«Екологічну експертизу, зокрема мають провести автозаправні станції, низка об’єктів «Київенерго», «Київгазу», «Київводоканалу», асфальто-бетонний завод, маргариновий завод, київський холодокомбінат, макаронна фабрика, завод «Фармак» та інші підприємства, діяльність яких може бути небезпечною для довкілля і для киян», - підкреслив Д.МОСКАЛЬ.

Він зауважив, що всім цим підприємствам буде надано два місяці для отримання висновків експертизи та їхньої передачі до КМДА і Державної екологічної інспекції в м. Києві.

За словами депутата, державна екологічна експертиза підприємств проводиться для того, щоби визначити ступінь шкідливості виробництва і своєчасно вжити заходів для скорочення викидів шкідливих речовин і мінімізації негативного впливу на довкілля.

«Переконаний, що підприємства мають із власної ініціативи проводити екологічну експертизу і повідомляти киянам, що їхнє виробництво не шкодить довкіллю. Переконаний, що екологічність виробництва має стати пріоритетом у діяльності всіх суб’єктів господарювання у столиці. Щоби на всіх без винятку товарах можна було розміщувати слоган: «Зроблено в Києві. Зроблено без шкоди для довкілля», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.