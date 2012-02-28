На Печерську вчилися поводитися у конфліктних ситуаціях

Київ, 28 лютого. УНІАН. В Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району столиці був проведений психологічний тренінг "Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях".

Про це УНІАН повідомили в Печерській районній державній адміністрації.

Тренінг був організований для підопічних територіального центру соціальної допомоги та слухачів "Університету третього віку". В процесі тренінгу його учасники мали можливість практично застосувати стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях.