На Печерську вчилися поводитися у конфліктних ситуаціях
16:08, 28 лютого 2012Київ
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Тренінг був організований для підопічних територіального центру соціальної допомоги та слухачів "Університету третього віку".
Київ, 28 лютого. УНІАН. В Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району столиці був проведений психологічний тренінг "Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях".
Про це УНІАН повідомили в Печерській районній державній адміністрації.
Тренінг був організований для підопічних територіального центру соціальної допомоги та слухачів "Університету третього віку". В процесі тренінгу його учасники мали можливість практично застосувати стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях.
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