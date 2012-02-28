На Печерську вчилися поводитися у конфліктних ситуаціях

16:08, 28 лютого 2012
Київ
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Тренінг був організований для підопічних територіального центру соціальної допомоги та слухачів "Університету третього віку".

Київ, 28 лютого. УНІАН. В Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району столиці був проведений психологічний тренінг "Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях".

Про це УНІАН повідомили в Печерській районній державній адміністрації.

Тренінг був організований для підопічних територіального центру соціальної допомоги та слухачів "Університету третього віку". В процесі тренінгу його учасники мали можливість практично застосувати стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях.

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