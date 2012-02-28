Торгівлі під Шулявським шляхопроводом не буде

Київ. 28 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обіцяє довести до кінця справу з закриттям торгівлі під Шулявським шляхопроводом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію про встановлення нових торгових точок на місці “секонд-хенду”.

На запитання, що саме там відбувається, чи це є самовільне встановлення, О.ПОПОВ відповів: “Ми сьогодні перенесли, а завтра вони знову з’яивлися... Ну буває в нас таке, я ж не новину вам кажу”.

“Ми доведемо це питання до кінця. Ми запропонували всім, хто там працює переїхати в інші місця і зробили паузу для того, щоб вони це зробили, скажемо так, з власної ініціативи. Якщо цього не відбудеться, безумовно, ми силовими методами все це вирішимо”, - зазначив голова КМДА.

Сьогодні вранці прес-служба КМДА повідомила, що інспектори Головного управління контролю за благоустроєм призупинили встановлення невідомими особами торгівельного ряду на території, що знаходиться впритул до залишеного павільйону шулявського «секонд-хенду», через відсутність дозвільних документів. Як інфорумвалось, торгівельний ряд почав «виростати» 27 лютого на місці вже демонтованих на початку року незаконних кіосків ПП «Азнавур».

В КМДА нагадали, що ці торгівельні павільйони були розміщенні на території довкола Шулявського шляхопроводу. Однак, наприкінці минулого року комунальне підприємство «Київблагоустрій» розпочало демонтаж. На той час було розібрано майже 70% незаконних тимчасових споруд. Після чого до Головного управління контролю за благоустроєм звернулися підприємці з проханням надати змогу упродовж чотирьох тижнів переїхати на нові місця, які їм запропонувала міська влада та демонтувати решту об’єктів власними силами.

У профільному управлінні пішли назустріч підприємцям, однак останні слова не дотрималися. Тому найближчим часом на шулявський «секонд-хенд» повернуться демонтажні бригади для завершення робіт, зазначалось в повідомленні прес-служби КМДА.