Виноградарці просять збільшити кількість автобусів 72-го маршрута

Київ. 28 лютого. УНІАН. Громадська організація «Право киян» звернулася до голови КМДА Олександра ПОПОВА з проханням забезпечити рух автобусного маршруту №72 (Контрактова площа – вул. Світлицького) за більш зручним графіком.

Про це УНІАН повідомили в ГО «Право киян».

Як стверджують в організації, на 72-му маршруті їздить катастрофічно мало автобусів і ця проблема хвилює мешканців масиву «Вітряні гори» вже кілька років.

У зв’язку з існуючою проблемою зібрано понад 500 підписів під проханням до міської влади забезпечити рух автобусів за цим маршрутом у ранкові та вечірні години пік з інтервалом у 5-15 хвилин, а протягом решти дня – з інтервалом у 10-20 хвилин.

Активісти зазначають, що за маршрутом автобуса №72 курсує і маршрутне таксі. Однак воно також їздить рідко та є недоступним для пенсіонерів і більшості жителів району, які відносяться до категорії соціально незахищених громадян.

Мешканці і представники ГО «Право киян» сподіваються на позитивне вирішення проблеми вже найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.ПОПОВ відвідав столичний автопарку АП-6, де оглянув нові одиниці рухомого складу, придбані за кошти ЄБРР - 74 нових автобуса і 31 тролейбус. Аби визначити, на яких саме маршрутах необхідно збільшити кількість рухомого складу, він дав доручення начальнику Головного управління транспорту та зв’язку додатково вивчити пропозиції киян, які надійшли до Call-центру (15-51), щодо завантажених маршрутів.

«Автобуси і тролейбуси мають вийти на ті маршрути, де вони найбільш потрібні людям», – підкреслив О.ПОПОВ.