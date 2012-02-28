Препарати гемодіалізу дитячої лікарні №6 перевірять

Київ. 28 лютого. УНІАН. Фахівцями Головного управління розпочата перевірка препаратів, що використовуються у Міській дитячій клінічній лікарні №6 при проведенні амбулаторного гемодіалізу.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації з посиланням на ГУ охорони здоров’я.

Як повідомили у структурному підрозділі, 27 лютого пацієнти вказаної дитячої лікарні, які потребують амбулаторного гемодіалізу, звернулися до профільного управління КМДА з приводу того, що препарати для проведення зазначеної процедури, на їхню думку, не відповідають стандартам якості. У зв’язку з цим було розпочато перевірку викладених фактів.

Водночас, з метою забезпечення процесу лікування, згадані препарати були замінені на їхні аналоги.

“Лікування пацієнтів Міської дитячої клінічної лікарні №6 Шевченківського району, які потребують амбулаторного гемодіалізу, відновлено в повному обсязі. Ситуація з надання медичної допомоги гемодіалізним хворим у місті контрольована та стабільна”, - запевняють в ГУ охорони здоров’я.