Прес-конференція Київенерго про розрахунки киян за електроенергію

29 лютого о 12.00 відбудеться прес-конференція на тему «Платіжна дисципліна киян при розрахунках за електроенергію». Про те, наскільки мешканці столиці сумлінні у платежах та як ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» бореться з боржниками, розповість заступник директора СВП «Енергозбут» зі збуту електроенергії побутовим споживачам Віктор Олександрович Мельников.

Прес-конференція відбудеться в центральному офісі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (площа Івана Франка, 5, актова зала).

Вхід за акредитацією.