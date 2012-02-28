До літа на маршрути вийдуть 20 трамваїв столичного виробництва

Київ. 28 лютого. УНІАН. Влада Києва планує, що до літа цього року на маршрути вийдуть перші 20 трамваїв столичного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сказав сьогодні під час відвідування столичного автопарку № 6, де він оглянув нові автобуси і тролейбуси, придбані за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

За його словами, міська влада продовжуватиме оновлювати рухомий склад, в тому числі закуповувати трамваї столичного виробництва.

“Ми сьогодні вже виробляємо 6 одиниць власних трамваїв. І протягом 4-5 місяців ми хочемо їх мати вже в кількості 20 одиниць. І теж запустити на лінію”, - сказав О.ПОПОВ.

“Комфорт та надійність тролейбусів і автобусів, а в майбутньому ще і трамваїв – це те, що нам треба досягти найближчим часом, широкомасштабно реалізуючи такий проект”, - зауважив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2011 р. О.ПОПОВУ представили експериментальний зразок першого київського трамвая. Тоді голова КМДА сказав, що у 2012 році на виробництво власних трамвайних вагонів влада столиці планує спрямувати не менш як 100 млн. грн.

Він зазначив, що київський вагон виготовлено на потужностях комунального підприємства «Київпастранс». О.ПОПОВ підкреслив, що співвідношення ціни та якості цього вагону є на сьогодні найвигіднішим для Києва. Так, виготовлення експериментального зразка обійшлося у 4 млн. 800 тис. грн. Водночас за умови масового виробництва їхня вартість буде меншою.

Виробляти трамвайні вагони планують як на потужностях «Київпастрансу», так і можливо на Київському заводі електротранспорту.