До наступної зими планується придбати снігоплавильну техніку

Київ. 28 лютого. УНІАН. Наступної зими влада Києва планує залучити до прибирання снігу зі столичних автошляхів спеціальну снігоплавильну техніку українського виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ особисто перевірив, як працюють такі машини.

«Це дуже цікава технологія. Вона дозволить нам значно швидше прибирати сніг із доріг та дворів міста. Крім того, така техніка абсолютно безпечна для екології», – сказав О.ПОПОВ.

За його словами, таких установок в Україні лише дві: перша працює у Харкові, друга розроблена спеціально для столиці. У Москві сніг топлять одразу 156 таких машин. Технологія роботи полягає в тому, що машина обладнана двома нагрівачами, що працюють на дизпаливі, вони нагрівають воду у внутрішньому контейнері до 45°С, що дозволяє топити сніг. Уся тала вода потрапляє безпосередньо до каналізації, отже, сіль та хлор, які містяться у снігу, не отруюють навколишнє середовище.

«Потреба у застосуванні таких технологій у Києві назріла давно, однак іноземні аналоги таких установок надто дорогі. Сьогодні харківське підприємство пропонує їх удвічі дешевше. Безумовно, ми проведемо тендер і закупимо 2-3 такі установки на наступну зиму. Це дасть можливість перевірити їх у режимі роботи у столиці і визначитися з тим, скільки загалом таких машин потрібно для Києва», – розповів О.ПОПОВ.

За одну годину снігоплавильна установка здатна розтопити 150 кубометрів снігу, при цьому споживає до 60 л дизпалива. Вона максимально пристосована до транспортування на вітчизняних вантажівках і до відведення талої води у київські каналізаційні стоки.