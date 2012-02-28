За тиждень кияни їздитимуть на 100 нових автобусах і тролейбусах

Київ. 28 лютого. УНІАН. Приблизно через тиждень на маршрути громадського транспорту Києва вийдуть близько 100 нових автобусів і тролейбусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ при відвідуванні столичного автопарку АП-6, де оглянув нові одиниці рухомого складу, придбані за кошти ЄБРР.

За словами О.ПОПОВА, КП «Київпастранс» отримало 74 нових автобуса і 31 тролейбус за кредитні кошти ЄБРР. Таким чином, підприємство вже готове реалізувати першу чергу плану насичення новим рухомим складом основних маршрутів громадського транспорту звичайного режиму руху.

Аби визначити, на яких саме маршрутах необхідно збільшити кількість рухомого складу, він КМДА доручив начальнику Головного управління транспорту та зв’язку додатково вивчити пропозиції киян, які надійшли до Call-центру (15-51), щодо завантажених маршрутів.

«Автобуси і тролейбуси мають вийти на ті маршрути, де вони найбільш потрібні людям», – підкреслив О.ПОПОВ.

Представлені автобуси, серед яких були одиниці великої та надвеликої місткості, - білоруського виробництва. Отримані тролейбуси виготовлені на львівському заводі.

Автобуси і тролейбуси, за інформацією О.ПОПОВА, були закуплені на тендерній основі, тобто Мінськ надав найкращі пропозиції ціни-якості автобусів, а Львів – тролейбусів.

Загалом протягом трьох найближчих місяців Київ отримає 185 нових автобусів і 202 тролейбуси, які до Євро-2012 вийдуть на маршрути.

Голова КМДА зауважив, що, розвиваючи комунальний транспорт, міська влада формує умови, за яких пенсіонери та інші групи киян, що мають право на пільговий проїзд, матимуть можливість користуватися цим правом без будь-яких обмежень.

За інформацією генерального директора КП «Київпастранс» Миколи ЛАМБУЦЬКОГО, вартість одного придбаного мінського автобуса скаладає 1 млн. грн. – 1,1 млн. грн (близько 120 тис. євро довжиною 12 м, і близько 132 тис. євро – 15-метровий), вартість тролейбусів надвеликої місткості подвоєної довжини 18,7 м - 2 млн. 650 тис. грн, одинарних – близько 1,8 млн. грн.

Завдяки новим одиницям рухомого складу, за його словами, місто зможе списати і повністю оновити автобусний парк. Зокрема, будуть списані автобуси, які працюють понад 18-19 років.

“Автобуси, які працюють у звичайному режимі, ми вважаємо, що цим етапом оновимо. Тому що найстаріший автобус, який ми залишимо – 2003 року випуску, але він сучасний – має низьку підлогу, сучасний агрегат, екологічно чистий по стандарту Євро-2. З тролейбусами ситуація дещо складніша. Там ще буде декілька етапів виведення старої техніки. А по автобусах, я думаю, ми до кінця весни завершимо повністю оновлення, як мінімум моральне оновлення”, - прокоментував М.ЛАМБУЦЬКИЙ.

Нові автобуси мають стандарт Євро-3, двигуни “Мерседес”.