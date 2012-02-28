У Дніпровському районі державні службовці змагалися у шахах та шашках

Київ, 28 лютого. УНІАН. У Дніпровському районі столиці відбулись змагання з шахів і шашок серед державних службовців місцевої адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у відділі у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністраціфї.

Першість відбувалася у шахтному клубі ДЮСШ №3 (вул. Бажова, 3) за підтримки районної організації Партії регіонів.

Перше місце виборов представник центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання (ЦМП) Дніпровського району Сергій ТЕЛЬНИХ, друге - його колега Світлана БАБІЙ, третє - працівник підліткового клубу "Атлант" Віктор КУШНЄРОВ.

Після напруженого змагання із шашок перше місце посів Олександр КУШНЄРОВ, друге - Сергій ТЕЛЬНИХ (ЦМП), третє - Олександр ЄВТУШЕНКО.

У спортивному клубі "Ракетка" (вул. Тичини, 15) відбувся турнір із настільного тенісу на першість районної державної адміністрації. Буквально до останньої гри неможливо було визначити трійку найкращих – так щільно по очках змагалися тенісисти.

Але перше місце посів педагог-організатор із ЦМП Геннадій КОВАЛЕНКО, друге - Олександр ЄВТУШЕНКО (відділ у справах сім’ї, молоді та спорту) і третє – працівник ШЕУ Сергій ДРАПАК.