Київ. 28 лютого. УНІАН. В рамках головування України в Центральноєвропейській ініціативі (ЦЄІ) 29 лютого – 1 березня цього року у Києві відбудеться Туристичний форум високого рівня «Раціональне використання туристичних ресурсів», організований Державним агентством України з туризму та курортів за сприяння Міністерства закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, форум покликаний сприяти обміну досвідом між представниками державних органів у сфері туризму країн ЦЄІ з питань раціонального використання та покращення туристичних ресурсів та розвитку туристичної інфраструктури.

Передбачається, що форум відкриє віце-прем’єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.