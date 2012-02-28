Кияни визначилися зі своїми кандидатами в мери

Київ, 28 лютого. УНІАН. У Києві лідерами електоральних симпатій залишаються голова партії УДАР Віталій КЛИЧКО та голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

Такі результати соціологічного дослідження сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднили соціологи Дмитро ДМИТРУК та Ольга БАЛАКІРЄВА.

"Кияни вже визначилися зі своїми симпатіями - це Віталій КЛИЧКО та Олександр ПОПОВ. Але дистанція між ними становить менше трьох відсотків, як серед усіх опитаних, так і серед тих, хто збирається прийти на вибори". - сказав Д.ДМИТРУК.

За його словами, соціологи найбільше приділяють увагу категорії тих виборців, які прийдуть на вибори, оскільки саме ці показники найбільше відповідають дійсності і наближені до можливих результатів на виборах.

Зокрема, соціологи уточнили, що серед тих киян, які збираються прийти на вибори, кандидатуру В.КЛИЧКА на посаду мера столиці підтримують 32,2%, а кандидатуру О.ПОПОВА - 29,5%. Третє місце посідає голова Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК з 5,6% підтримки виборців, наступною є Олександра КУЖЕЛЬ - з 3,6% підтримки киян.

При цьому соціологи стверджують, що для киян не важлива партійна приналежність майбутнього мера. "Виявилося, що для киян політична орієнтація мера - не важлива. Більш важливою для них є здатність мера співпрацювати з різними політичними силами, і взагалі - бути гарним управлінцям-господарником", - зауважила О.БАЛАКІРЄВА.

Довідка УНІАН. Центр "Соціальний моніторинг" спільно з Українським інститутом соціологічних досліджень ім. О.Яременка проводив моніторинг громадської думки населення Києва "Лютий-2012: уявлення киян щодо ідеального мера" з 10 по 20 лютого. В опитуванні взяли участь 2018 респондентів. Статистична похибка становить не більше 3,1%.