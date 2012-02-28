Громадськість Деснянського району ініціює облаштування пр. Маяковського

12:00, 28 лютого 2012
Київ
0

Деснянська РДА ініціює обговорення проекту спорудження на цій території спортивно-громадського комплексу з благоустроєм та озелененням.

Київ, 28 лютого. УНІАН. Громадська рада при Деснянській районній державній адміністрації звернулася до влади району з клопотанням проінформувати місцеву громаду з питання облаштування у 2012 році території по пр. Маяковського, 40-52.

Як повідомили УНІАН в Деснянській районній державній адміністрації столиці, про це йшлося на засідання Громадської ради.

Враховуючи категоричне заперечення мешканців проти будівництва на вказаній території житлових будинків, Деснянською райдержадміністрацією ініціюється обговорення проекту спорудження спортивно-громадського комплексу з благоустроєм та озелененням. Є декілька варіантів зазначеної території, які обговорювалися з ініціативною групою мешканців прилеглих житлових будинків та представниками інвесторів.

Також на засіданні обговорювалося питання впорядкування тимчасових торговельних споруд ТОВ "Лівадія Груп", які встановлені на пішохідному переході на перетині вулиць Шолом-Алейхема та Братиславської.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter