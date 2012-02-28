Всі сплати від податку на доходи киян повинні йти місту
11:10, 28 лютого 2012Київ
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Депутатська ініціатива
Київ. 28 лютого. УНІАН. Народні депутати Олександр ЧЕРНОВОЛЕНКО (НУ-НС) і Юрій ОДАРЧЕНКО (БЮТ) пропонують залишати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб у бюджетах Києва та Севастополя.
Так, законопроектом (№10116 від 23 лютого 2012 року), текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради, пропонується внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу.
На сьогоднішній день цим кодексом передбачається перерахування 50% надходжень від податку на доходи фізосіб, сплачених на території Києва та Севастополя, до державного бюджету.
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