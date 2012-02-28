Відкрито меморіальну дошку митцю Лесю Курбасу

Київ. 28 лютого. УНІАН. У Києві відкрили меморіальну дошку видатному українському митцю Лесю Курбасу з нагоди 125-річчя від дня його народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, дошку встановили на фасаді Національного центру театрального мистецтва імені Л. Курбаса (вул. Володимирська, 23-В).

Бронзова меморіальна дошка виготовлена під керівництвом майстра художнього литва Федора МАЙСТРЕНКА за ескізом народного художника України Володимира НЕБОЖЕНКА. Це друга робота майстрів – першу меморіальну дошку встановлено у Відні, де навчався Л.Курбас.

«Як філософ театру, Лесь Курбас хотів зробити українське культурне життя національним за змістом та європейським за формою. Київська громада шанує пам’ять видатного режисера. У столиці є проспект, названий на честь митця, пам’ятник на вулиці Прорізній і, звичайно, Молодий театр, у якому він починав працювати. Столична влада підтримала ідею проведення міжнародного мистецько-освітнього проекту «Лесь Курбас і світова художня література», – зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід НОВОХАТЬКО.

Як повідомила директор Національного центру театрального мистецтва імені Л.Курбаса Неллі КОРНІЄНКО, у рамках проекту «Лесь Курбас і світова художня література» 31 березня відбудеться міжнародна наукова конференція з дослідження творчої діяльності режисера і драматурга, 1 квітня – мультимедійна акція «Лесь Курбас у Києві», 19-23 квітня триватиме Фестиваль молодої української режисури імені Леся Курбаса. Також у планах керівництва центру – видання бібліографічного довідника митця та його театральних текстів польською мовою.