Київрада не буде подовжувати угоди про оренду землі

Київ. 28 лютого. УНІАН. Київська міська держадміністрація підготувала проект рішення Київради, згідно з яким виконавчий орган зможе поновлювати дію договору оренди земельної ділянки без депутатського корпусу.

Текст проекту документу оприлюднено на офіційному порталі міської влади з метою громадського обговорення. Підготовлений він Головним управлінням земельних ресурсів КМДА. Як зазначається в поясненні до підготовленого проекту рішення, основною метою проекту „Про врегулювання питання поновлення договорів оренди земельних ділянок в м. Києві” є вдосконалення механізму поновлення договорів оренди земельних ділянок, термін дії, яких закінчився.

КМДА пропонує : « Встановити, що договори оренди земельних ділянок для експлуатації, обслуговування нерухомого майна, що розташоване на земельних ділянках, термін дії по яких закінчився, поновлюються на тих самих умовах, але не більше, ніж на 5 років, без прийняття Київською міською радою рішення за умови приведення розмірів оренди земельних ділянок у відповідність до вимог чинного законодавства та рішень Київської міської ради».

Крім того, передбачається уповноважити начальника Головного управління земельних ресурсів підписувати договори про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, про які йдеться в рішенні, виключно в частині розміру орендної плати та строку поновлення.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються ГУ земресурсів до 01.03.2012.