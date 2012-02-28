У Голосієво до адмінвідповідальності притягнуто 19 юросіб за порушення норм з благоустрію

Київ, 28 лютого. УНІАН. У Голосіївському районі столиці до адміністративної відповідальності за порушення норм з благоустрію притягнуто 19 юридичних осіб.

Про це УНІАН повідомили у Голосіївській районній державній адміністрації.

"За неналежне утримання балансових територій в період ускладнення погодних умов спеціалістами відділу контролю за благоустроєм вручено 46 приписів на усунення виявлених недоліків та притягнуто до адміністративної відповідальності 19 осіб". - повідомили в Голосіївській РДА.

На території району створено три бригади цілодобового чергування із залученням 25 вантажних автомобілів та 12 навантажувачів. Для вивозу снігу додатково залучено 25 транспортних засобів підприємств, установ та організацій району. За останні п`ять днів з території району було вивезено 9408 тонн снігу та використано майже 1,5 тонн посипальних матеріалів. Комунальні служби очистили 525 дахів від бурульок та огородили 791 будинок з метою уникнення травмування громадян.

