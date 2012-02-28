На Харківському шосе планують побудувати новий медцентр

Київ. 28 лютого. УНІАН. На Харківському шосе, 121 планують побудувати новий медичний центр з вбудованою амбулаторією сімейної медицини.

Як зазначається в розпорядженні Київської міської державної адміністрації №300 від 23 лютого ц.р., оприлюдненому на офіційному порталі міської влади, об’єкт внесено до переліку тих, що потребують залучення інвестицій.

Відповідний інвестиційний конкурс із залучення інвестора доручено провести постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури.

Згідно з документом, замовником підготовчих робіт по інвестиційному об’єкту визначено КП «Київське інвестиційне агентство», яке має забезпечити розробку містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками або передпроектних пропозицій, отримати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки по об’єкту інвестування, погодити їх з Головним управлінням охорони здоров’я КМДА.