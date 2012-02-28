Таксист збив першокласницю на «зебрі», посадив в машину й втік

Київ. 28 лютого. УНІАН. У столиці водій таксі на нерегульованому пішохідному переході травмував 7-річну дитину.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася на Русанівці, по вулиці Ентузіастів, 39, у суботу, 25 лютого.

Зокрема, о 16-й годині до міліції Дніпровського району надійшло повідомлення, що водій автомобіля «Деу Ланос» на пішохідному переході скоїв наїзд на маленьку дитину, посадив її в автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. Автопатрулi ДАI вiдразу були націлені на пошуки втiкача.

Пiд час вiдпрацювання району стало вiдомо, що автомобiль таксі поїхав у напрямку станції метро «Лівобережна». Знайшлися свідки, які допомогли встановити і номер авто.

В ході оперативно-розшукових заходів 29-річного водія таксі було затримано неподалік дитячої лікарні. Він пояснив, що пізно помітив дівчинку на переході, тому й уникнути наїзду не вдалося. А щоб не гаяти часу, сам повіз дитину до лікарні. Внаслідок автопригоди дівчинка, учениця першого класу однієї зі столичних шкіл, отримала перелом лівого стегна.

Водія доставлено до райуправління міліції, триває слідство.