У столиці планується побудувати 100 розв'язок

Київ, 27 лютого. УНІАН. У Києві протягом найближчих п`яти років планується реконструювати та побудувати близько 100 транспортних розв`язок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор КП "Інститут генерального плану міста Києва" Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ.

За його словами, в рамках розробки проекту Генерального плану Києва інститут проаналізував існуючі пасажиропотоки і запропонував місту нову модель розвитку міського громадського транспорту, в тому числі міської електрички.

"Передбачається, що протягом п`яти років буде реконструйовано близько 100 транспортних розв`язок, побудовано нові вулиці і розширено існуючі транспортні артерії. Відмінною особливістю моделі є те, що ми не замикаємо її всередині Києва: міський і приміський транспорт будуть розвиватися в зв`язці", – зазначив С. БРОНЕВИЦЬКИЙ.

Модель розвитку громадського транспорту Києва враховує також останні зміни у сфері громадського транспорту в столиці. Зокрема, суттєве оновлення парку автобусів і тролейбусів, перерозподіл пасажиропотоку у зв`язку із заміною застарілих маршруток на новий міський комунальний транспорт.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ на нараді повідомив, що вже наступного тижня на вулиці міста додатково виїдуть 74 нових автобуса і 31 сучасний тролейбус. Керівник міста доручив начальнику Головного управління транспорту та зв`язку додатково вивчити пропозиції мешканців міста, які надійшли до Call-центру (15-51), з приводу найбільш завантажених маршрутів. "Автобуси та тролейбуси повинні вийти на ті маршрути, де вони найбільш потрібні людям", – підкреслив О. ПОПОВ.