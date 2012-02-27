Попов пустить на Троєщину німецькі трамваї

Київ, 27 лютого. УНІАН. Заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО заявляє, що мікрорайон "Троєщина" з міською електричкою з`єднають німецькі трамваї.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Р.КРАМАРЕНКА.

Заступник голови КМДА повідомив, що під час офіційного візиту Олександра ПОПОВА до Лейпцигу (Німеччина) в жовтні минулого року київська влада домовилася про передачу українській столиці трамваїв, які вивільняються з міського господарства. Відповідний меморандум підписали О. ПОПОВ і представники концерну LVV GmbH – компанії, яка працює в галузі комунального водопостачання, енергетики та транспорту і 100% капіталу якої належать місту.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, якісні та комфортні німецькі трамваї дозволять Києву частково вирішити транспортну проблему в густонаселеному районі столиці, при цьому істотно заощадивши бюджетні гроші. Це, зазначив він, дозволить спрямувати додаткові кошти на будівництво метрополітену на Троєщину.

Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Києві будується метро на Троєщину, зокрема, триває спорудження Подільсько-Воскресенського мостового переходу, яким поїзди метро поїдуть з правого берега на Троєщину. Орієнтовно місто планує добудувати метро через 3-4 роки.

Голова КМДА О.ПОПОВ підписав розпорядження, згідно з яким в 2012 році планується запустити лінію швидкісного трамвая та з`єднати її з міською електричкою.

Заступник голови КМДА також повідомив, що ще один меморандум був підписаний з концерном LEMI, який проектує і будує висотні паркінги для тимчасових стоянок автотранспорту, що актуально для Києва. "Ми зустрічалися з президентом концерну Олександром РУПП і домовилися про підготовку меморандуму щодо проектування, шеф-монтажа та зведення таких об`єктів в Києві, а також залучення інвестора для подальшого будівництва", – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Києві будується метро на Троєщину, зокрема, триває спорудження Подільсько-Воскресенського мостового переходу, яким поїзди метро поїдуть з правого берега на Троєщину. Орієнтовно місто планує добудувати метро через 3-4 роки.

Голова КМДА О.ПОПОВ підписав розпорядження, згідно з яким в 2012 році планується запустити лінію швидкісного трамвая та з`єднати її з міською електричкою.