Мешканці Троєщини святкували Масляну біля "Флоренції"

Київ, 27 лютого. УНІАН. Мешканці Троєщини святкували Масляну біля кінотеатру "Флоренція".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата України, голови об`єднання громадян "За Троєщину!" Валерія БОРИСОВА.

Усіх, хто в цей чудовий день прийшов на святкування, розважали творчі колективи району, клоуни та скоморохи. Діти змогли взяти участь у традиційних народних забавах та іграх, продемонструвати свою кмітливість і спритність. Найбільше троєщинським хлопчакам сподобався "Стовп розваг". У цьому змаганні вони показали свою витривалість, силу і міць. Адже для того, щоб дістати приз, їм треба було вилізти на гладко обтесаний стовп та зняти пакунок, який висів на самісінькій верхівці. Малечу ж на подвір’ї Деснянської адміністрації розважали ведучі свята. Діти читали вірші, співали й танцювали. Найкращі виконавці отримали солодкі призи.

Не залишилось без уваги і старше покоління. Для них співали фольклорні ансамблі "Чарівниці" та "Хуторяни", танцював хореографічний колектив "Лотос", показували театралізоване дійство актори театру історичного костюму "Святогор" і вихованці театру пластики та пантоміми "Театр без слів".

Також усі, хто прийшов на свято проводів зими, змогли поласувати традиційними млинцями та зігрітися гарячим чаєм.

Окрім того, всіх троєщинців своїм двохгодинним виступом порадував народний артист України Михайло ПОПОЛАВСЬКИЙ, який на запрошення народного депутата України Валерія БОРИСОВА приїхав привітати мешканців району.

"Я вважаю дуже символічним, що сьогодні по-справжньому народний артист Михайло ПОПОЛАВСЬКИЙ виступає не на Печерських пагорбах, а саме тут, на Троєщині. Втім, це цілком зрозуміло. Троєщина – найбільший в Україні район, який за чисельністю населення перевищує Полтаву і Луцьк, разом узяті. Крім того, це ще й видатне історичне місце. Саме тут, на березі озера Гнилуші, князь Ярослав Мудрий уклав зі своїм братом Мстиславом Чернігівським мирову угоду, після якої Київська Русь відбулась як держава", - сказав В.БОРИСОВ.

