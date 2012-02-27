Є всі підстави розірвати договір з орендарем землі у сквері ім. Стуса

Київ. 27 лютого. УНІАН. Київрада має усі підстави ініціювати розірвання договору про оренду землі у сквері ім. Стуса з приватною стукртурою, що почала будувати там автомобільно-заправний комплекс та вирубала близько 100 дерев.

Як повідомляє прес-служба фракції “Республіка Київ”, про це сказав голова фракції, голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис МОСКАЛЬ.

За його слвоами, Київська міська рада мусить розірвати договір оренди земельної ділянки за адресою проспект Перемоги, 138 поруч зі сквером ім. Василя Стуса у Святошинському районі м.Києва, яким передбачалося будівництво там АЗС, внаслідок грубого порушення орендарем екологічної безпеки землекористування.

«Вночі приватне підприємство, що у 2006 році взяло в оренду у Київської громади земельну ділянку поруч зі сквером ім. Стуса, самовільно вирізало там 84 дерева, спричинивши місту збитків на 120 тисяч гривень! Відповідно до статті 141 Земельного кодексу, такі дії називаються однозначно: «використання земельної ділянки способом, який суперечить екологічним вимогам», що є підставою для припинення правових відносин громади та цих підприємців», - заявив голова екологічної комісії міськради.

Д.МОСКАЛЬ проінформував , що подібну норму, яка зобов’язує орендаря бути уважним до екологічної безпеки, містить також Закон України про оренду землі. Зокрема, згідно зі ст.24 Закону «орендодавець має право вимагати від орендаря дотримання екологічної безпеки землекористування».

«Саме тому я впевнений, що після варварських дій підприємців, за результатами яких прокуратура порушила кримінальну справу, Київська міська рада має усі підстави ініціювати розірвання договору оренди відповідної земельної ділянки. І вже завтра екологічна комісія ухвалить відповідне звернення на своєму засіданні», - сказав Д.МОСКАЛЬ.

Він також наголосив, що паралельно Державна архітектурно-будівельна інспекція мусить скасувати дозвіл на будівництво, експлуатацію та обслуговування автомобільно-заправного комплексу на розі проспектів Перемоги та Палладіна.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого фракція «УДАР Віталія Кличка» у Київраді заявила, що частину скверу імені Василя Стуса у Києві обгородили будівельним парканом.

У ніч на 25 лютого у сквері імені Василя Стуса на перетині проспектів Академіка Паладіна та Перемоги, 138 було знесено зелені насадження. Прокуратурою Святошинського району Києва порушено кримінальну справу щодо службових осіб ПП «Енергоінкам Україна». На орендованій ПП «Енергоінкам Україна» ділянці площею 0,4 га без дозвільних документів було знесено 84 дерева. У прес-службі прокуратури Києва поінформували, що цими діями було завдано збитків державі на суму 120 тис. грн.

Справу порушено за ч. 2 ст. 365-1 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень).