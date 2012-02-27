За рахунок лісу Києва с.Коцюбинське хоче розширити свої межі

Київ. 27 лютого. УНІАН. Сільська рада с. Коцюбинське вирішила розширити територію населеного пункту за рахунок лісових масивів на північному заході Києва.

Про це повідомив депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ, зазначивши, що відповідне звернення від голови сільської ради надійшло до Київської міської ради, поінформували УНІАН у прес-службі депутата.

За даними О.БРИГИНЦЯ, столичній міськраді пропонується погодити проект землеустрою, відповідно до якого територія населеного пункту розшириться із 396,1 га до 4065 га, тобто збільшиться на 3600 га за рахунок земель лісгоспу Києво-Святошинського району.

Як наголосив депутат, така ідея селищної ради не лише зменшує територію міста, а й ставить під загрозу Святошинські ліси. За словами О.БРИГИНЦЯ, до нього з проханням втрутитись в ситуацію із збереженням Святошинських лісів звернулося керівництво Всеукраїнської громадської організації «Національний екологічний центр України».

“На жаль, ні належність лісів київській громаді, ні належність їх громаді селища Коцюбинське не дає гарантії, що ці ліси будуть врятовані, адже влада і Києва, і Коцюбинського не виявляє себе як інструмент захисту лісу, навпаки, приймає рішення, результатом яких стає знищення зелених насаджень”, - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

При цьому він підкреслив, що недопустимо зменшувати територію Києва в той час, як місту вкрай необхідне збільшення власної території.

Зважаючи на всі ці обставини, переконаний О.БРИГИНЕЦЬ, влада столиці повинна почати переговори про збільшення території Києва за рахунок прилеглих селищ, в тому числі смт Коцюбинське.

Як стверджує депутат, сільська рада Коцюбинського направила звернення до Київради з вимогою погодити спільну межу, а в разі ненадання відповіді щодо результатів розгляду проекту протягом одного місяця (до 8 березня 2012 року), Коцюбинська селищна рада буде вважати проект таким, що пройшов погодження Київрадою.

О.БРИГИНЕЦЬ звернувся до заступника міського голови – секретаря Київради Галини ГЕРЕГИ з проханням у терміновому порядку до 8 березня, як це передбачено діючим законодавством, відмовити у погодженні запланованого проекту землеустрою. А в разі, якщо для такої відмови потрібно розглянути її на сесії Київради, то провести сесію позачергово 7 березня 2012 року.

Разом з тим у прес-службі фракції «Республіка Київ» в Київраді повідомили, що передбачається створення тимчасової контрольної комісії для вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісопаркового призначення м. Києва, що обліковуються за КП «Святошинське лісопаркове господарство».

Автором відповідного проекту рішення виступив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис МОСКАЛЬ.

«Депутати Київради здивовані зухвалістю та нахабством деяких посадових осіб Коцюбинської селищної ради, які спочатку роздавали громадянам у власність земельні ділянки у київському лісі, а тепер ще й намагаються розширити межі селища майже на 3,5 тис. га за рахунок того ж таки київського лісу. Переконаний, що ми не маємо права віддати Коцюбинському жодного квадратного метра столичної землі, та ще й на території лісу», - прокоментував ситуацію Д.МОСКАЛЬ.

Голова екологічної комісії наголосив, що ліс поблизу смт. Коцюбинське, яке входить до четвертої чорнобильської зони, виконує важливу буферну функцію, зокрема, із мінімізації негативного впливу важких металів та сполук. Завдяки акумуляційній здатності лісових угруповань утилізовувати ці елементи та сполуки, суттєво зменшено вплив радіоактивного забруднення на м. Київ після Чорнобильської аварії.

Також Д.МОСКАЛЬ нагадав, що Коцюбинська селищна рада всупереч законодавству передала у власність фізичним та юридичним особам понад 500 земельних ділянок загальною площею майже 100 га на території КП «Святошинське лісопаркове господарство», а минулого тижня у лісі з’явився паркан на території близько 2 га.