На Оболоні проводиться благодійна акція «Здорова родина – сильна країна» для дітей-сиріт

Київ, 27 лютого. УНІАН. В Оболонському районі столиці під патронатом районної державної адміністрації проводиться благодійна акція «Здорова родина – сильна країна» для дітей-сиріт та багатодітних сімей.

Як повідомили УНІАН в Оболонській райдержадміністрації, ця акція відбувається в рамках заходів проведення в Україні у 2012 році Року спорту і здорового способу життя.

Під час благодійної акції діти-сироти та діти з багатодітних сімей мають можливість безкоштовно відвідувати 4 стаціонарних критих льодових ковзанок: ТРЦ «Дрім Таун» (проспект Оболонський, 1-Б), СОК «Каток» та «Корти на Оболоні» ТОВ «Дивосвіт – плюс» (вул. Лайоша Гавро, 4-Г), РЦ «Блокбастер» (проспект Московський, 34-В), ТРЦ «Караван» (вул. Лугова, 12).

Запрошення можна отримати у відділі у справах сім’ї, молоді та спорту Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Мате Залки, 5-Б.

