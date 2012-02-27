Попов відвідав свято Масляної в Музеї с.Пирового

Київ. 27 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ взяв участь у святкуванні Масляної у столиці. 26 лютого він побував на

святковому дійстві у Національному музеї народної архітектури та побуту України, що в с. Пирогів, та відвідав «Голосіївську масляну» у парку імені Максима Рильського.

Про це повідомляє офіційний потрал Київської влади.

«В останній день Масляної, який ще називають Прощеною неділею, за народною традицією ми просимо вибачення один в одного, аби смиренно увійти в піст. Початок весни – це період відродження в природі, тож не дивно, що наші предки саме в ці дні відмовляли собі в їжі та розвагах, щоб очистити і душу, і тіло. Добре, що таких світлих традицій кияни дотримуються і сьогодні. Переконаний, ми повинні зберегти їх для наших

нащадків», – сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА, спілкуючись з журналістами, зізнався, що вже традиційно щороку дотримується посту.