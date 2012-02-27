Проведуть конкурс проектів з розвитку самоврядування

Київ. 27 лютого. УНІАН. Протягом лютого-травня 2012 р. у столиці відбудеться міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Як повідомляє офіційний потрал Київської влади, відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Згідно з розпорядженням організатором конкурсу стане Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

До конкурсної комісії увійшли депутати Київради, заступники голови Київської міської державної адміністрації, начальники структурних підрозділів КМДА та голови кількох районів. Очолив конкурсну комісію О.ПОПОВ.

Як зазначають організатори, основна мета конкурсу – створити для киян сприятливі умови, у яких кожен, хто бажає, зможе особисто долучитися до процесу розвитку міста.