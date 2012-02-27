Презентація нового транспорту, придбаного за кошти ЄБРР

28 лютого об 11.30 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов спільно з представниками громадських організацій інвалідів-спинальників столиці огляне нові автобуси, придбані за кошти ЄБРР, та перевірить їх на відповідність вимогам міської програми «Безбар’єрне середовище».

Як повідомлялось, в березні нові автобуси обслуговуватимуть киян на міських маршрутах громадського транспорту.

Адреса проведення: АП-6, вул. Полярна, 20.