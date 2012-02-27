У Дніпровському районі констатують збільшення кількості звернень громадян

Київ, 27 лютого. УНІАН. У Дніпровському районі столиці заявляють про збільшення звернень громадян до районної влади.

Як повідомили УНІАН в Дніпровській районній державній адміністрації, про це йшлося на засіданні колегії РДА.

Начальник відділу контролю Дніпровської РДА Людмила ЖОВНІРЧИК повідомила, що з 1 січня по 31 грудня 2011 року до відділу організації діловодства райдержадміністрації надійшло 11 159 звернень, що у майже 4 рази більше, ніж у попередній рік.

При цьому, за її словами, близько 70% питань, адресованих на виконання управлінню житлово-комунального господарства, залежить від міського фінансування.

