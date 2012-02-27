Покрівлі будинків додатково обстежать на наявність бурульок

Київ. 27 лютого. УНІАН. Голова КМДА Олександр ПОПОВ доручив профільним службам здійснити термінову позапланову перевірку стану дахів усіх міських будівель на наявність бурульок та накриження.

Як повідомляє прес-служба КМДА, завдання було поставлено керівником держадміністрації під час наради зі своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів та головами районних адміністрацій.

За слвоами О.ПОПОВА, останніми днями, у період сніготанення, в місті побільшало загроз травмування людей бурульками, льодом та снігом, що накопичилися на дахах

будинків.

“Ми вже маємо випадки серйозних травмувань та, що найбільш жахливо, смертельний випадок. Я впевнений, це сталося через вкрай низький рівень відповідальності деяких балансоутримувачів та їхнє бажання зекономити на послугах аварійно-рятувальної служби. І це злочин проти киян, тому що ціна такої економії – людські життя. Покарання за цю недбалість має бути серйозним», – підкреслив О.ПОПОВ.

Він доручив головам районів та керівникам організацій терміново проінспектувати свої території та протягом доби виявити всі випадки нависання бурульок і загроз падіння снігу та льоду над пішохідними зонами і вжити негайних заходів для усунення небезпеки. При цьому особливу увагу звертатимуть на ділянки дахів над під’їздами й арками, а також інші місця, де запобіжним заходом не може бути огородження попереджувальними стрічками.

О.ПОПОВ звернувся до киян з проханням допомогти у виявленні небезпечних зон та повідомляти адреси за телефоном міського call-центру: 15-51.

«У такий небезпечний період кожному варто бути уважним. Якщо ви побачите, що над під’їздом нависають бурульки, про це необхідно терміново повідомити до call-центру. Крім того, варто і самостійно подбати про власну безпеку – не ходити під будинками або територією, яка огороджена обмежувальними стрічками», – також зазначив голова КМДА.