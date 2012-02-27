Місто шукатиме інвестора для парку неолімпійських видів спорту

Київ. 27 лютого. УНІАН. Проект створення спортивного парку неолімпійських видів спорту буде винесено на розгляд інвесторів, які візьмуть участь у першому Київському

інвестиційному форумі у березні. Об’єкт планується розташувати у парку культури та відпочинку «Дружби народів».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Коментуючи плани міської влади заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО зазначив, що сьогодні в Києві взагалі відсутні спортивні парки, а серед населення,

у першу чергу молоді, існує попит на активний відпочинок.

Водночас він зауважив, що метою ініціативи «Здоровий киянин» Стратегії розвитку Києва до 2025 року визначено пропагування здорового способу життя серед киян, проведення спортивних свят, фестивалів, створення бази для професійного тренування спортсменів та

проведення змагань.

“Важливим фактором є те, що низька рентабельність спортивних федерацій, висока вартість оренди земельних ділянок та технічного оснащення призводить до відсутності професійних майданчиків подібного класу, а це суттєво гальмує розвиток спорту», –

додав Р.КРАМАРЕНКО.

За його інформацією, інвестиційним проектом передбачено розширення існуючого вейкпарку до повноцінного воднолижного стадіону, створення екстримпарку, моторікпарку та батутного парку. Спортивний парк передбачає розташування майданчиків для розвитку нових видів спорту, стадіону для пляжних видів та місць

відпочинку. На території воднолижного стадіону будуть розміщені кільцева та лінійна канатні дороги, організовані катерні версії вейкбордингу та серфінгу.

Створення екстрімпарку також передбачає організацію на його території скейт- та паркурпарку. Важливим спортивним об’єктом, який буде створено, стане універсальний спортивний майданчик для занять мініфутболом, волейболом, тенісом та баскетболом.

Вартість проекту, за даними Головного управління економіки та інвестицій, складатиме 47, 6 млн. грн.

«Для реалізації проекту міська влада зі свого боку забезпечить затвердження містобудівної документації та прав землекористування», –підкреслив Р.КРАМАРЕНКО.