За інвесткошти оновлюватимуть гаряче водопостачання

Київ. 27 лютого. УНІАН. Інвестиційний проект реконструкції систем гарячого водопостачання житлових будинків із застосуванням відновлювальних джерел енергії буде запропоновано інвесторам першого Київського інвестиційного форуму.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначає міська влада, модернізація систем водопостачання та водовідведення, створення першокласної інфраструктури та зниження витрат енергоресурсів визначено ключовими завданнями Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

«Це пілотний інвестиційний проект, що передбачає реконструкцію системи гарячого водопостачання у перших 6-х багатоквартирних будинках столиці. Ефективна реалізація проекту дозволить удосконалити якість надання комунальних послуг населенню та модернізувати саму систему гарячого водопостачання, яка вже є застарілою та потребує реконструкції. Проектом також передбачено, що тарифи для населення підвищено не буде, а інвестор отримуватиме прибутки за рахунок зниження собівартості послуг», – пояснив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Так, для підігріву води у системі гарячого водопостачання будинків, що увійшли до проекту, планується встановити 6 теплових помп «повітря-вода» загальною потужністю 349,2 кВт. Річний обсяг виробленого помпами тепла становитиме понад 2 тис. Гкал, чого достатньо для забезпечення гарячою водою 6-ти багатоповерхівок. Крім того, реконструкція обладнання матиме додатковий ефект – дозволить зменшити викиди СО2 будинків практично в 2 рази, а саме: на 249 тон на рік.

За словами О.МАЗУРЧАКА, у подальшому такі проекти будуть розроблені практично для 2 тис. житлових будинків столиці та запропоновані інвесторам. Вартість реалізації проекту складає 4,9 млн. грн., із них з бюджету Києва передбачено профінансувати близько 900 тис. грн., решта – це кошти інвесторів. Термін реконструкції системи становитиме 4 місяці.

Зауважимо, що перший інвестиційний проект реконструкції системи гарячого водопостачання включатиме 6 будинків, які розташовані на вул. Автозаводській, Нижньоюрківській, Мілютенка, Суворова, пров. Коломійському та Повітрофлотському проспекті. Планується, що обслуговування обладнання після реконструкції буде здійснюватися централізовано енергопостачальними організаціями та комунальними

службами міста.

Як повідомляв УНІАН, Київський інвестиційний форум, організований міською владою,

Фондом «Ефективне управління» та видавництвом The Financial Times, відбудеться 29 березня 2012 року. Під час форуму презентують інвестиційний потенціал Києва та конкретні проекти розвитку міської інфраструктури.