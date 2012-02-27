Цієї ночі згоріло три приватні автомобілі

Київ. 27 лютого. УНІАН. У ніч з 26 на 27 лютого в Києві через підпал згоріло три автомобілі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, на території автостоянки «Автокооператив Вигурівщина» загорівся автомобіль Toyota Camry. Вогонь миттєво перекинувся на сусідню Honda. Охоронець автостоянки помітив загоряння і повідомив на «101» о 02:46 годині. Рятувальні підрозділи, що оперативно прибули на місце, за 16 хвилин пожежу ліквідували.

Через дві години на проспекті Науки в Голосіївському районі у дворі багатоповерхівки загорівся Chevrolet Aveo. Загоряння о 04:20 помітив через вікно власник автомобіля і викликав на допомогу міліцію та пожежних. Через декілька хвилин пожежно-рятувальні підрозділи були на місці. І за 5 хвилин повністю ліквідували пожежу.

За попередніми даними, ймовірна причина пожеж – підпал.