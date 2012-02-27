На Троєщіні пропонують добудувати лінію швидкісного трамваю та з’єднати її з електричкою

Київ, 27 лютого. УНІАН. Деснянська районна державна адміністрація ініціює добудову лінії швидкісного трамваю в мікрорайоні Троєщина та її з’єднання з кільцевим маршрутом міської електрички.

Як повідомили УНІАН в Деснянській районній держадміністрації, з такою ініціативою виступив голова Деснянської райдержадміністрації Віктор ЖЕРЕБНЮК під час розширеного засідання колегії Деснянської РДА.

Крім того, голова районної адміністрації ініціює запровадити у школах району в 2012 році проект «Школа повного дня» та розпочати будівництво Центру з надання адміністративних послуг для населення за рахунок реконструкції першого поверху приміщення адміністрації.

Районне керівництво також зараз розглядає ідею побудови у парку «Дружби народів» хокейного поля, 50-метрового басейну та аквапарку.

