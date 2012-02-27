У Києві в ДТП загинув водій-початківець

Київ. 27 лютого. УНІАН. Напередодні, у Подільському районі Києва, близько 17 години на перехресті вулиць Набережно-Лугова – Межигірська сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомили УНІАН у прес-службі столичного УДАІ.

За попередніми даними, 30-річний водій «Lexus LS 460» рухався з боку вулиці Оленівської по вулиці Набережно-Луговій в напрямку вулиці Межигірської. З невідомих причин водій не зміг впоратись з керуванням і легковик опинився на смузі зустрічного руху, де сталось зіткнення з автомобілем «Citroen Jumper». Унаслідок чого водій «Lexus LS 460» від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Також травмовано 41-річного водія та 45-річного пасажира автомобіля «CITROEN», їх в тяжкому стані доставлено до лікарні.

З’ясовано також, що водій «Lexus LS 460» отримав посвідчення водія менше року тому.

Розпочато розслідування цієї пригоди.