У Голосієво хочуть побудувати Дитячу школу мистецтв

Київ, 27 лютого. УНІАН. Голосіївська районна державна адміністрація столиці заявляє про необхідність будівництва в районі Дитячої школи мистецтв.

Як повідомили УНІАН в Голосіївській районній державній адміністрації, відсутність в районі Дитячої школи мистецтв «суттєво впливає на загальний стан професійної початкової мистецької освіти та створює реальну диспропорцію в охопленні естетичним вихованням дітей району».

«Існуючі шкільні установи не можуть задовольнити всіх бажаючих отримати спеціалізовану мистецьку освіту, крім того, в районі відсутня початкова хореографічна освіта», - зазначили у РДА.

Зараз в Голосіївському районі в системі початкової мистецької освіти працюють 5 шкіл естетичного виховання, 14 бібліотечних закладів, Будинок культури «Конча-Заспа», Централізована система «Щасливе дитинство» (а це 8 дитячо-юнацьких клубів, 2 художні студії та Народний дитячий ляльковий театр «Казкарик»).

