У суботу горів ботанічний сад О.В.Фоміна

Київ. 27 лютого. УНІАН. У суботу, 25 лютого о пів на шосту ранку до Головного управління МНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Шевченківському районі на вул.Семена Петлюри, 1, на території ботанічного саду імені О.В.Фоміна державного підприємства Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка виникла пожежа.

Як повідомляє офіційний сайт столичного МНС, за чотири хвилини вогнеборці прибули за викликом. Було встановлено, що загорання виникло в господарчому приміщенні біля теплиць з розсадою квітів.

Рятувальники діяли двома відділеннями: одне – гасило безпосередньо пожежу, інше – забезпечувало захист сусідніх теплиць від вогню. Завдяки оперативним діям МНСників за п`ятнадцять хвилин пожежу було повністю ліквідовано.

Внаслідок згоріло та розібрано 60 кв.м дерев’яних конструкцій оранжереї та пошкоджено розсаду квітів.

Причина пожежі та збиток наразі встановлюється.