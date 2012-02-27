Вихідними з багатоповерхівки на Рокосовського евакуювали людей

Київ. 27 лютого. УНІАН. У вихідні трапилась нічна пожежа у багатоповерхівці на просп. Рокосовського в Оболонському районі столиці.

Як повідомляє Головне управління МНС в м.Києві, 24 лютого о 23.42 годині оперативний диспетчер отримав повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку за адресою просп.. Рокосовського,3.

За вісім хвилин пожежні розрахунки прибули на місце виклику. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували власника квартири та з верхніх поверхів евакуювали 14 людей, серед яких двоє дітей.

О 00.20 годині, злагодженими діями рятувальників, пожежу вдалося ліквідувати.

Внаслідок пожежі травм та опіків ніхто не отримав. У вогні згоріло та пошкоджено меблі, віконні рами, особисті речі, закопчені стіни та стеля загального коридору.

Причина пожежі та збитки встановлюються.