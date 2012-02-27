Троє киян загинули на Полтавщині

Київ. 27 лютого. УНІАН. У суботу о 9.30 у с. Пуленці Лубенського району Полтавської області в приватному житловому будинку були виявлені тіла трьох жителів Києва, які загинули від отруєння чадним газом в результаті порушення правил експлуатації пічного опалення.

Про це повідомляє прес-служба МНС.

За даними Центру пропаганди Управління МНС у Полтавській області, тіла 63-річного і 50-річного чоловіків, а також 67-річної жінки направлені в морг для встановлення точної причини смерті.