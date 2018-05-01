Від якості води до якості життя

Влада столиці продовжує працювати над запровадженням столичних стандартів. На цей раз у центр уваги можновладців потрапила питна вода, бо приблизно 35% артезіанських свердловин міста потребують термінової модернізації або додаткового очищення.

Експерти вважають, що якість пітної води є одним з факторів, який впливає на здоров`я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, близько 80% захворювань пов’язані саме з якістю питної води. Внаслідок вживання неякісної питної води кожен рік біля 25% населення України, при чому переважно дитячого, підлягають ризику захворіти.

- Лікарі рекомендують випивати щодня близько 2 літрів води. Якщо людина не поповнює водний баланс, то організм буде "економити" свій ресурс — у людини буде зменшуватися обсяг міжклітинної рідини, будуть висихати сльозаві оболонки, і це робить організм більш уразливим, зокрема, до вірусних інфекцій, - каже експерт з якості води Євгенія Кривонос.

Влада Києва почала активно перейматися проблемами пітної води у 2010 році. Саме тоді у столиці прийняли програму "Питна вода Києва", в якій визначено весь комплекс заходів і джерела фінансування. Виконання цієї програми, починаючи з відбору і водопідготовки, завершуючи частковою заміною інженерних мереж системи, має забезпечити досягнення показників нормативної європейської якості води. Зараз ці плани активізувалися в рамках реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

- Нині в Києві ми розробляємо власні стандарти життя. Йдеться про такий рівень, котрий відповідав би найновішим світовим досягненням і вже за кілька років став би нормою для нас. Столичні стандарти ми хочемо запровадити, наприклад, в освіті, охороні здоров’я, якості продуктів харчування. Столичний стандарт якості застосовуватимемо і до питної води. Це потребує великих капіталовкладень, впровадження новітніх технологій, але це вкрай необхідно. Адже чиста вода – це здоров’я і довголіття киян, – заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час відвідування Інституту колоїдної хімії та хімії води імені Антона Думанського НАН України - партнера влади у виконанні програми "Питна вода".

Інститут розробив унікальні технології очищення води без хімічної обробки, які можна застосовувати як в бюджетних закладах міста (дитсадках, школах, лікарнях), так і в житлових будинках. - Проблема очищення питної води – це всесвітня проблема, й інститут займається цим питанням дуже багато років, - наголошує директор Інституту колоїдної хімії В’ячеслав Гончарук. Однак, за його словами, нині вода з водогонів може використовуватись без додаткового очищення лише для технічних потреб.

У цьому році на заходи в рамках програми "Питна вода" планується витратити близько 200 млн. грн., але влада ще не визначилася з джерелом отримання цих коштів. - Думаю, що навесні будуть деякі кроки і з боку уряду, і з боку міста, і ми зможемо сформувати цей бюджет остаточно. Хоча для дуже серйозних результатів потрібні дуже великі кошти - це мільярди доларів. Але локально роботу вже можна починати, враховуючи пропозиції В’ячеслава Гончарука. Ми порадимось з іншими фахівцями. Але те, що ми почули в інституті, викликає довіру, що саме така технологія може бути найбільш ефективною. І, до речі, за собівартістю доступна і для бюджету, щоб ми поширили таку технологію, і в багатьох садочках та школах були такі системи доочищення, - підкреслив Олександр Попов.

Між тим, проблеми якості води можна було б вирішувати через механізми так званих соціальних ініціатив із залученням комерційних структур. І одна з них - вивчення впливу якості пітної води на здоров`я київських школярів - уже запроваджується. Дослідження охопить понад 10 тисяч вихованців київських шкіл і дитячих садків. - У рамках дослідження ми порівняємо рівень захворюваності у тих школах, у яких учні централізовано споживають якісну пітну воду, з рівнем тих школярів, які вимушені вирішувати питання споживання питної води самостійно, тобто, бігати до кранів, - каже Євгенія Кривонос.

У свою чергу, директор київської школи № 215 Людмила Весельська зауважила, що її навчальний заклад за рішенням батьківської ради забезпечується якісною пітною водою. - Балони з водою стоять у класах, у місцях розташування дітей - це бібліотека, їдальня, ігрова кімната, і тому діти мають змогу пити воду тоді, коли мають потребу. Результативність такого кроку очевидна - захворюваність дітей зменшилася, оскільки одночасно із забезпеченням якісною пітною водою ми запровадили систему її правильного споживання - це і провітрювання приміщень, спортивні заходи, фізкульт-хвилинки. Усе це йде на користь нашим дітям, - переконана директор школи.

Ще одним важливим завданням для влади є забезпечення доступу киян до якісної питної води. І у Києва така унікальна можливість є.

Петро Залужний,

Фото — з офіційного сайту КМДА