Помер відомий кінорежисер Андрій Бенкендорф

Київ. 25 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ висловив співчуття з приводу смерті відомого кінорежисера Андрія Бенкендорфа.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби столичної міськдержадміністрації.

«24 лютого пішов з життя один із найвидатніших радянських та українських кінорежисерів, відомий продюсер і сценарист Андрій Бенкендорф. Це величезна втрата для всієї кіномистецької громади не лише України, а й всього пострадянського простору. Світла пам’ять, яку залишив після себе метр вітчизняного кіно, вічно житиме в серцях його колег, учнів, друзів та рідних – усіх, кому пощастило спілкуватися з великим режисером», – зазначив О.ПОПОВ.

***Андрій Бенкендорф – відомий український кінорежисер, сценарист і продюсер. Він народився 13 березня 1946 року у Москві. Закінчив кінофакультет Київського театрального інституту ім. Карпенка-Карого (1977, майстерня Т. Левчука).

Він зняв більше 20-ти фільмів. Серед них «Бандитський Петербург», «Кілька любовних історій», «Поїздка через місто», «Мій генерал» та багато інших.

У 2008-2009 роках А.Бенкендорф був генеральним продюсером ТРК «Київ».