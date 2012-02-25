Солом'янську гімназію "Міленіум" визнали лідером сучасної освіти
09:14, 25 лютого 2012Київ
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Солом`янська гімназія представляла столичні школи на ХV Ювілейній міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні — 2012", за результатами якої і була визнана кращою
Київ, 25 лютого. УНІАН. Гімназію "Міленіум" № 318, що у Солом’янському районі, визнано лідером сучасної освіти.
Як повідомили УНІАН в Солом`янській районній державній адміністрації, директору гімназії Людмилі ПОРОХ вручено диплом "Лідер сучасної освіти у напрямку загальної середньої освіти".
Солом`янська гімназія представляла столичні школи на ХV Ювілейній міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні — 2012", за результатами якої і була визнана кращою.
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