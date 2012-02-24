Новий виставковий центр планують побудувати за інвестресурси

Київ. 24 лютого. УНІАН. Інвестиційний проект «Будівництво третьої черги Міжнародного виставкового центру на території Лівобережного громадського центру у Дніпровському районі міста Києва» буде винесено на перший Київський інвестиційний форум, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Як відзначає міська влада, будівництво виставкової інфраструктури відповідає завданням Стратегії розвитку Києва до 2025 року та дозволить створити належні умови для проведення у місті масштабних міжнародних політико-економічних форумів, виставкових, конгресових та концертних заходів світового рівня. Потужності нового центру дозволять забезпечити участь в заходах до 3 тис. осіб.

Проектом передбачено будівництво виставкових павільйонів (блоки «Д», «Е», «Ж», «К», «М», «Л») загальною площею близько 36 тис. кв.м. з універсальними залами, офісними та складськими приміщеннями, блоком швидкого харчування, готельно-офісним блоком, а також паркінгом, відповідною інженерною комунікацією та інфраструктурою. Заплановано озеленення та благоустрій території, модернізація інженерних мереж та споруд, будівництво мостового переходу до станції метро «Лівобережна».

Реалізація проекту потребує інвестицій на будівництво виставкових споруд з офісними та допоміжними приміщеннями на суму 190 млн. 712 тис. грн., паркінгу – 57 млн. 600 тис. грн., мостового переходу до ст. метро «Лівобережна» – 52 млн. грн. Розпочати будівництво заплановано вже в 2013 році.

Довідка УНІАН. Київський інвестиційний форум, організований Київською міською державною адміністрацією, Фондом «Ефективне управління» та видавництвом The Financial Times, відбудеться 29 березня 2012 року. Метою проведення Форуму є презентація інвестиційного потенціалу Києва та конкретних проектів розвитку міської інфраструктури.