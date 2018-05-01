Олександр Попов вперше показав дружину з дoнькою

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов живе у квартирі звичайної багатоповерхівки. Сюди ще не ступала нога журналіста, хоча донька обрала саме цю професію.

Для Соломії Вітвіцької та ТСН.Особливе зробили виключення. Сніданок у Попових - щоранку готує дружина. Каже, пощастило, що не вередливий - їсть усе, що наварить. За домашніми млинцями, котрі смажила Ірина Попова, мер розповідає про кохання свого життя. Зізнається, що це було кохання з першого погляду.

Дружина підтверджує, адже після не гучного, але яскравого весілля, носить її на руках. "Мене чоловік ніс з ресторану до будинку. Ось дурощів наробив... І весь перший танець носив на руках", - жартома розповідає Ірина.

Попов зізнається тепер на вулиці він собі такого не дозволяє. Адже усі його впізнають. Навіть у Буковелі, де він часто катається на лижах - маску знімає з острахом.

23-лютого у Попових відзначають. Тим паче, що Олександр Павлович і в арміїї служив, і пішов у запас, як полковник СБУ. Які подарунки готують - не зізнаються. Що дарували в минулому - ледве пригадують. Cлужив поблизу Комсомольську на Амурі - а туди з`їжджалися з усіх далеких республік, тож з армійськими друзями нині Попов зв`язку уже не підтримує.

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