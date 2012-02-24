Місце розміщення фан-кемпінгу Швеції ще не визначено

Київ. 24 лютого. УНІАН. Українська столиця запропонувала шведам кілька варіантів розміщення фан-кемпінгу. Зараз представники шведської сторони розглядають ці пропозиції, і коли місце буде обрано – сторони підпишуть відповідну угоду.

Як інформує офіційний порталі міської влади столиці України, з 20 до 22 лютого делегація Приймаючого міста Києва перебувала у столиці Швеції – Стокгольмі. У рамках робочого візиту відбувся ряд зустрічей з функціонерами Федерації футболу Швеції, а також спільна прес-конференція, на якій шведська сторона представила склад своєї збірної, а делегація Києва провела презентацію Приймаючого міста.

Як відомо, під час УЄФА ЄВРО 2012™ шведська команда проведе три матчі у групі D на НСК «Олімпійський». Саме зі Швеції до Києва приїде найбільше вболівальників – близько 37 тис. Найбільше вболівальників очікується під час проведення матчу Швеція – Англія – близько 15 тис. любителів футболу. Зважаючи на це, питання шведських журналістів стосувалися теми безпеки і розміщення у Києві такої кількості фанів.

Під час візиту наша делегація запевнила шведську сторону, що уболівальникам буде забезпечений належний рівень безпеки під час перебування в Києві. Крім того, для зручності гостей буде введено ряд спеціальних програм. Наприклад, гості матимуть можливість придбати єдиний проїзний «комбі-квиток», який дасть право за наявності квитка на матч у столиці безкоштовного проїзду з міжнародного аеропорту Бориспіль до Києва.

Що стосується оренди житла, то всю необхідну інформацію шведські уболівальники можуть вже зараз знайти на сайті Приймаючого міста.

Під час візиту до Стокгольма українська делегація також поділилася з господарями власним досвідом, адже вже у 2013 році Стокгольм приймає Чемпіонат Європи з футболу серед жінок.