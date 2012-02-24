Ветеринари закликають киян щепити тварин проти сказу

Київ. 24 лютого. УНІАН. Головне управління ветеринарної медицини закликає киян активізувати щеплення тварин проти сказу.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, вакцинація домашніх собак і котів в усіх державних клініках управління ветеринарної медицини у кожному районі міста безкоштовна.

Як відомо, тварина, у якої може бути підозра захворювання на сказ, вирізняється неадекватною поведінкою. Сказ супроводжується мозковою інтоксикацією, що призводить до нездатності тварини адекватно реагувати на звичні подразники. У хворої на сказ тварини може спостерігатися нервовий тік.

Зокрема, найбільш яскравими ознаками хвороби можуть бути такі прояви, як агресія та відтік слини. Або ж навпаки – тварина може видаватися дуже спокійною і з великим ентузіазмом лащитися та лизати руки, разом з тим у неї з’являється панічний страх води. Ще одна ознака захворювання на сказ, коли тварина починає ловити неіснуючих мух.

У разі, якщо покусав собака, необхідно терміново звернутися до медустанови. За відсутності такої можливості - обробити рану самостійно. Місце укусу слід ретельно промити розведеним у воді милом (підходить як господарське, так і туалетне або антибактеріальне). Рану можна обробити трьохвідсотковим розчином пероксиду водню та накласти стерильну пов’язку з антисептиком. Після цього слід обов’язково звернутися до лікаря.

Якщо собака є носієм вірусу сказу, то щеплення необхідно робити негайно. Найбільш небезпечними при нападах скаженої собаки є укуси на обличчі, голові й кінчиках пальців.

Зателефонувавши за номером гарячої лінії комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» (332-12-34), можна отримати консультацію та роз’яснення з приводу вакцинації тварин.