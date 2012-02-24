26 лютого о 14.00 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відвідає «Голосіївську масляну» та приєднається до загального святкування у парку ім. М. Рильського. Нагадаємо, що програма святкового дійства «Голосіївська масляна» передбачає концерт за участю професійних колективів та аматорів мистецтв. Гості свята матимуть змогу взяти участь у конкурсах та іграх, а також, звичайно, скуштувати традиційні млинці.

Представникам засобів масової інформації пропонується долучитися до святкування масляної.

Збір біля центрального входу до парку (поблизу пам’ятника М. Рильському).