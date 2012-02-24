Держекоінспекція не підтвердила вирубку дерев в «Перемозі»

Київ. 24 лютого. УНІАН. Державна екологічна інспекція у місті Києві не підтвердила факт вирубки дерев на території колишнього санаторію «Перемога» (вул. Івана Крамського, 10) у Святошинському районі.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Києва.

У відомстві інформують, що за дорученням прокурора міста Анатолія МЕЛЬНИКА, органи прокуратури міста організували перевірки за фактами вирубки дерев у столиці, про які останнім часом повідомляється у засобах масової інформації, а також зобов’язали відповідні контролюючі органи працювати на упередження, щоб не допускати подібних випадків у майбутньому.

Таким чином, за інформацією Держекоінспекції, яка надійшла до прокуратури столиці, факти вирубки столітніх сосен на території «Перемога» не підтвердилися.

Крім того, прокуратура Києва доручила Державній екоінспекції в Києві перевірити наведену у ЗМІ інформацію про вирубки лісу на території Деснянського району у Білодібровському та Дніпровському лісництві.

“Вчора, 23.02.2012, прокуратура міста Києва попередила масове знищення дерев у Біличанському лісі (територія Комунального підприємства «Святошинське лісопаркове господарство»). Наразі Держекоінспекція встановлює причетних до цієї події”, - повідомляє прес-служба прокуратури.

У відомстві нагадують, що минулого року було засуджено двох директорів підприємств, які незаконно вирубали дерева в Святошинському та Дніпровському районах столиці (на перетині вулиць Героїв Космосу та пр. Леся Курбаса, вул. Туманяна, 2).

Як правило, суб’єктами господарювання знищуються дерева з метою спорудження житлових комплексів за рахунок зон рекреації – парків, скверів, лісових масивів. Тому прокуратурою столиці з метою упередження вирубки дерев, знесення зелених насаджень та миттєвого реагування на незаконні дії забудовників не лише посилено взаємодію з органами контролю, але й зобов’язано лісопаркові господарства заздалегідь інформувати органи прокуратури про санітарні та інші вирубки.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив, що на території колишнього санаторію «Перемога» на вулиці Івана Крамського, 10 у Святошинському районі знищують сторічні сосни і риють котловани для майбутнього будівництва.

Того ж дня голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова фракції «Республіка Київ» Денис МОСКАЛЬ спростував його повідомлення.

Наступного дня О.БРИГИНЕЦЬ заявив, що КМДА підтвердила незаконність знищення рекреаційної зони на Крамського, 10.